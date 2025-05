I nerazzurri sono concentrati sul finale di stagione ma già lavorano al mercato estivo: Jonathan David non è un’opzione per l’attacco, spunta un nuovo obiettivo Inter, altro che David e Nico Paz: scelto il profilo per il grande investimento estivo (Ansa Foto) – SerieAnews Un campionato che all’improvviso si è riaperto. Certo, non si era mai chiuso considerati gli appena tre punti di distanza ma l’aver accorciato sul Napoli regala un finale davvero incandescente. Una sola lunghezza di distanza tra le due squadre impone Simone Inzaghi e la sua squadra a crederci fino alla fine, a puntare con decisione tutte le energie sul campionato per poi successivamente concentrarsi sulla finale di Champions League. Scollinati Serie A e Champions, i due grandi obiettivi a breve termine, sarà poi tempo del Mondiale per club, l’ultima fatica di una stagione davvero estenuante e lunghissima, da 60 gare esclusa la competizione che si disputerà negli Stati Uniti. 🔗Leggi su Serieanews.com

