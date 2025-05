Intenso duetto tra Zucchero e Russell Crowe in Just breathe

Un emozionante duetto tra Zucchero e Russell Crowe prende vita nel videoclip di "Just Breathe", disponibile da oggi. La reinterpretazione del celebre brano dei Pearl Jam è accompagnata da immagini evocative della natura, tutte sotto la regia dello stesso Crowe. Un progetto che unisce musica e bellezza, catturando l'attenzione degli ascoltatori.

Milano, 15 mag. (askanews) – Da oggi, giovedì 15 maggio, è online il videoclip di “Just breathe”, l’intenso duetto tra Zucchero “Sugar” Fornaciari e Russell Crowe sul celebre brano dei Pearl Jam. Il video, diretto dallo stesso Russell Crowe, mostra suggestive scene immerse nella natura ma allo stesso tempo intime in un gioco di luci e atmosfere introspettive. Zucchero e Russell Crowe, in compagnia dei loro fedeli cani, sono protagonisti di un racconto visivo sospeso tra luce e ombra che vuole trasmettere pace e serenitĂ , un profondo dialogo tra due amici sulla vita, come rimanda il brano stesso. La fotografia richiama le tonalitĂ e le suggestioni della copertina dell’album “Discover II”, creando una continuitĂ visiva tra disco e video. La collaborazione, nata da un incontro avvenuto a Sydney durante lo scorso tour mondiale di Zucchero e poi consolidata nel tempo, è contenuta nella deluxe edition di “Discover II” (EMI Universal Music Italia), il secondo progetto di cover in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di piĂą nella sua vita, reinterpretandole con il suo tocco personale. 🔗Leggi su Ildenaro.it

