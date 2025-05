Intensificati i controlli sulla pesca illegale del tonno rosso sanzioni per 13 mila euro

La Direzione marittima di Catania ha intensificato i controlli per combattere la pesca illegale del tonno rosso, infliggendo sanzioni totali di 13 mila euro. Sotto il coordinamento del centro controllo area pesca, sono state avviate attivitĂ mirate dai comandi compartimentali della Sicilia orientale, rivelando un'azione incisiva contro questo crimine ambientale.

La Direzione marittima di Catania ha intensificato i controlli per contrastare la pesca illegale del tonno rosso. Sotto il coordinamento del centro controllo area pesca, i comandi compartimentali della Sicilia orientale hanno avviato una serie di attivitĂ mirate che hanno portato alla luce. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Intensificati i controlli sulla pesca illegale del tonno rosso, sanzioni per 13 mila euro

Cosa riportano altre fonti

Pesca illegale, raffica di controlli in Calabria: sequestrate 5 tonnellate di prodotti ittici – FOTO E VIDEO

Segnala corrieredellacalabria.it: I suddetti controlli hanno consentito di appurare la conformità ... Degne di nota sono state soprattutto le attività a contrasto della pesca illegale del novellame di sardina pilchardus, il cosiddetto ...

Sequestru maiò di trappule di pesca illegali in Ischia: un intervenimentu decisivu

notizie.it scrive: La recente operazione condotta dalla Guardia Costiera di Ischia e di Forio ha portato al sequestro di quasi mille nasse da pesca abusive nel tratto di mare antistante il Comune di Forio. Questo interv ...

Pesca di frodo, maxi controlli in tutta la Calabria: sequestrate 5 tonnellate di prodotto ittico e sanzioni per oltre 80 mila euro

Riporta informazionecomunicazione.it: Un’intensa attività di controllo contro la pesca illegale e a tutela dei consumatori ha caratterizzato ... In tutto, sono stati effettuati 72 controlli, con esiti che hanno evidenziato sia casi di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele per controlli post Covid

Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato da ieri pomeriggio all'ospedale San Raffaele di Milano per controlli post Covid.