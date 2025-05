Intelligenza artificiale e infarto ecco la svolta nella gestione dell’arresto cardiaco

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la gestione dell'arresto cardiaco, come dimostra una recente ricerca condotta a Bologna. Il 15 maggio 2025, un team multidisciplinare ha presentato risultati promettenti sull'uso dell'IA nella rianimazione cardiopolmonare, offrendo nuove speranze per migliorare le risposte clinic e salvare vite umane in situazioni critiche.

Bologna, 15 maggio 2025 – L'intelligenza artificiale in medicina segna un punto di svolta nel prossimo futuro della gestione dell'arresto cardiaco. A dircelo è una ricerca sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella rianimazione cardiopolmonare. Lo studio condotto da un team multidisciplinare e internazionale coordinato da Federico Semeraro, anestesista rianimatore dell'Azienda Usl di Bologna e presidente dell'European resuscitation council (Erc), ed Elena Giovanna Bignami, docente di Anestesia e rianimazione all'Università di Parma e presidente della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e Terapia intensiva (Siaarti), apre la strada alle prossime linee guida europee sull'arresto cardiaco, con focus in particolare sull'impiego dell'intelligenza artificiale per la rianimazione cardiopolmonare.

