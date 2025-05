Inps bonus nuovi nati | 1 000 euro per i bimbi del 2025 Consulta i requisiti e come richiederlo

È ufficiale: l'INPS ha attivato il bonus nuovi nati, un sostegno di 1.000 euro per ogni bambino nato o adottato nel 2025. Scopri i requisiti necessari e le modalità per presentare la domanda, riservato a cittadini italiani, europei e a chi possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo. Non perdere questa opportunità!

Al via il bonus nuovi nati: l' Inps dà le indicazioni per accedere al bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025. Possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell'UE, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Bisogna presentare un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui.

