Innovazione stampa 3D e sostenibile | l’identikit per i gelati del futuro

Il gelato del futuro sarà sempre più salutare, personalizzato e sostenibile. A rilevarlo è un'indagine "Il Gelato del Futuro", condotta da AstraRicerche per l'Istituto del Gelato Italiano, su un campione di 1.013 italiani tra i 18 e i 65 anni. Lo studio di mercato registra che per il 68,1% ill gelato di domani dovrà essere confezionato in un imballaggio 100% biodegradabile, mentre il 66,8% chiede una produzione attenta allo spreco alimentare, magari recuperando ingredienti da altri processi. Cresce anche l'attenzione verso le materie prime: il 61,9% auspica l'uso esclusivo di ingredienti biologici, mentre il 68,8% preferisce prodotti con materie prime provenienti da allevamenti certificati e sostenibili. I ricercatori rilevano inoltre che il 62,1% degli italiani immagina un gelato arricchito con vitamine, fibre e fermenti lattici, capace di contribuire all'equilibrio dell'organismo.