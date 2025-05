Inno nazionale in filodiffusione le opposizioni ci stanno e rilanciano

L'intenzione di far suonare l'inno nazionale prima di ogni consiglio comunale ha suscitato reazioni contrastanti tra le opposizioni. I consiglieri de Il Bene Comune si mostrano favorevoli, seppur con riserve, evidenziando come sia una pratica adottata in molte realtĂ . In questo dibattito emergono varie posizioni, pronte a rilanciare proposte e considerazioni.

Dopo la notizia dell'intenzione di far suonare l'inno nazionale prima dell'inizio di ogni consiglio comunale, all'interno e all'esterno del municipio, arrivano le reazioni da parte dell'opposizione. Favorevoli, con riserva, i consiglieri de Il Bene Comune. "È una pratica adottata da molte.

