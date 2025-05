Infortunio Koopmeiners ancora differenziato per il centrocampista | cosa filtra a tre giorni da Juve Udinese Le ultime novità dopo l’allenamento

In vista della sfida contro l'Udinese, Koopmeiners continua a seguire un programma di allenamento differenziato a causa dell'infortunio. Le ultime notizie sulla sua condizione e sulla preparazione della Juve suggeriscono un'attesa crescente riguardo alla sua disponibilità. Scopriamo insieme gli aggiornamenti dopo l'allenamento di oggi alla Continassa.

di Marco Baridon Infortunio Koopmeiners, ancora differenziato: cosa filtra verso Juve Udinese. Torna a disposizione? Come sta il centrocampista olandese. Juve in campo questa mattina alla Continassa per continuare a preparare la partita di domenica alle 20:45 contro l’ Udinese all’Allianz Stadium. Tra le novità che riguardano la situazione infortunati, spicca quella relativa a Teun Koopmeiners. Come appreso da , oggi il centrocampista olandese ha svolto ancora un lavoro differenziato al JTC. Koop è ancora in forte dubbio a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille che lo tiene fermo ormai da un mese. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners, ancora differenziato per il centrocampista: cosa filtra a tre giorni da Juve Udinese. Le ultime novità dopo l’allenamento

