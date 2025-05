Infortunio Cambiaso nuovi aggiornamenti dopo la seduta di oggi Recupera per Juve Udinese? Come sta il laterale bianconero

Aggiornamenti sull'infortunio di Cambiaso: il laterale bianconero sta meglio e punta a recuperare per la sfida contro l'Udinese. In vista del match di domenica all'Allianz Stadium, la Juventus di Tudor è tornata in campo oggi per intensificare la preparazione. Scopriamo come procede il recupero del giocatore.

di Marco Baridon Infortunio Cambiaso, recupera per Juve Udinese? Come sta a tre giorni dal match dell’Allianz Stadium. Nuova giornata di allenamento per la Juve di Tudor, che è tornata in campo questa mattina alla Continassa per preparare la partita di domenica sera contro l’ Udinese, in programma all’Allianz Stadium. Arrivano aggiornamento anche su Andrea Cambiaso. Secondo quanto appreso da , l’esterno bianconero ha lavorato ancora a parte: lavoro differenziato per il laterale che continua ad essere in dubbio. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, nuovi aggiornamenti dopo la seduta di oggi. Recupera per Juve Udinese? Come sta il laterale bianconero

