Infortunati Juve | da Gatti a Koopmeiners passando per Kelly e Cambiaso Cosa filtra verso il match con l’Udinese

Infortunati Juve: da Gatti a Koopmeiners, passando per Kelly e Cambiaso. Cosa filtra verso il match in programma domenica sera contro l’Udinese. Arrivano aggiornamenti dalla Continassa per quanto riguarda le condizioni di Gatti, Koopmeiners, Kelly e Cambiaso, che come anticipato da ieri hanno svolto ancora un lavoro differenziato rispetto al gruppo. Secondo quanto riportato da Tuttosport con ogni probabilità lo schema si ripeterà anche oggi. L’idea della Juve è quella di avvicinare la sfida con l’ Udinese com la massima prudenza per poi prendere la decisione domenica mattina, dopo un provino che può regalare la titolarità a Gatti e la panchina ad almeno uno degli altri tre. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

