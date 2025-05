Infortunati Inter ecco come stanno Pavard Frattesi e Mkhitaryan! Su Lautaro invece…

L'Inter continua a monitorare la condizione dei suoi infortunati, con Pavard, Frattesi e Mkhitaryan in recupero. Per Lautaro, invece, si opta per maggiore cautela. Scopriamo insieme le ultime novità su questo fronte, secondo l'edizione della Gazzetta dello Sport e le parole di Inzaghi.

Infortunati Inter, ecco come stanno Pavard, Frattesi e Mkhitaryan! Su Lautaro invece si va verso la precauzione. Le ultime. Cosi l’edizione della Gazzetta dello Sport sulla situazione infortunati in casa Inter: LE ULTIME DA APPIANO – « Proprio come Inzaghi sperava. Il tecnico ieri ha testato con mano ad Appiano i progressi di tutti gli infortunati, eccezion fatta per Lautaro. Pavard, Mkhitaryan e Frattesi: tutti e tre ieri hanno proseguito con un lavoro differenziato rispetto ai compagni, ma già per l’allenamento di oggi sono attesi a un rientro in gruppo almeno parziale, propedeutico al ritorno definitivo a pieno regime. Questo significa che, a meno di contrattempi non prevedibili, tutti saranno convocati per domenica contro la Lazio. I tre vengono da problemi diversi, ma nulla che impedisca una convocazione. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, ecco come stanno Pavard, Frattesi e Mkhitaryan! Su Lautaro invece…

