Inferi Tour fa tappa a Mormanno | Antonino De Masi e Pietro Comito ospiti del Festival della Legalità

Una serata all’insegna della legalità e dell’impegno civile quella vissuta a Mormanno (Cosenza), suggestivo borgo del Parco del Pollino, dove ha fatto tappa l’Inferi Tour. Protagonisti dell’incontro il giornalista Pietro Comito e l’imprenditore simbolo dell’antimafia Antonino De Masi, ospiti del Festival della Legalità promosso dal Comune di Castrovillari e sostenuto dall’amministrazione comunale di Mormanno. Accolti con entusiasmo e partecipazione, Comito e De Masi hanno ringraziato il pubblico per il calore ricevuto e per la forte partecipazione all’iniziativa. “Un trasporto che ci ha coinvolti e commossi – ha dichiarato Comito –. Ringraziamo di cuore gli amministratori locali, ma soprattutto i cittadini presenti. A loro diciamo grazie, grazie e ancora grazie”. L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sui temi della giustizia e della lotta alla criminalità organizzata, toccando i territori simbolo del riscatto civile del Mezzogiorno. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

