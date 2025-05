Indagò sulla scomparsa di Emanuela Orlandi | ricevuto in audizione secretata l’agente del Sisde “Leone”

Oggi si è svolta un'audizione segreta in commissione bicamerale d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L'agente del SISDE, noto come "Leone", Gianfranco Gramendola, è stato ascoltato per fornire chiarimenti su aspetti cruciali del caso. Le indagini proseguono con l'obiettivo di far luce su questo mistero irrisolto.

