Incroci pericolosi in via San Severo | sì alla rotatoria e agli interventi di moderazione del traffico

Via San Severo, da tempo epicentro di incertezze e pericoli stradali, avrà finalmente un volto nuovo. È stata approvata all’unanimità la mozione per la realizzazione di una rotatoria e misure di moderazione del traffico, mirate a potenziare la sicurezza stradale e combattere il degrado urbano negli incroci di via Iarussi e via Forcella.

È stata approvata all’unanimità la mozione per la realizzazione di una rotatoria e un sistema di interventi di moderazione del traffico per il potenziamento della sicurezza stradale su via San Severo, agli incroci di via Iarussi e via Forcella, e per il contrasto al degrado urbano della zona. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incroci pericolosi in via San Severo: sì alla rotatoria e agli interventi di moderazione del traffico

Ne parlano su altre fonti

Incroci pericolosi in via San Severo: sì alla rotatoria e agli interventi di moderazione del traffico

Secondo foggiatoday.it: Approvata all'unanimità una mozione promossa dall'opposizione per migliorare la sicurezza stradale su uno degli ingressi della città ...

FOGGIA Degrado e viabilità pericolosa in via San Severo, via Iarussi e via Forcella, mozione

Si legge su statoquotidiano.it: Degrado e viabilità pericolosa in via San Severo, via Iarussi e via Forcella, mozione. Degrado e viabilità pericolosa in via San Severo, via Iarussi e via Forcella, mozione ...

Foggia tra viabilità pericolosa e degrado: ok del Consiglio comunale agli interventi su via San Severo, via Iarussi e via Forcella

Riporta immediato.net: Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato all’unanimità una mozione che impegna l’amministrazione Episcopo a intervenire su via San Severo, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Foggia - cede giostra durante festa patronale San Severo: 9 feriti - 2 gravi

Cronaca - Nove feriti, tutti giovanissimi, dei quali due con ferite gravi trasportati all'ospedale di San Giovanni Rotondo e sette, con ferite più lievi, ricoverati a Foggia e San Severo.