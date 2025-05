Incroci pericolosi a Milano | Renzi e Calenda Lupi e Majorino

A Milano, gli incroci politici si fanno sempre più complessi. Venerdì scorso, Matteo Renzi, Carlo Calenda e Maurizio Lupi hanno riunito le loro voci in un dibattito acceso, dando vita a un confronto che promette di scatenare reazioni. Scopri i dettagli di questi "incroci pericolosi" e le implicazioni per il futuro della politica milanese.

Chiamali se vuoi, incroci pericolosi. Venerdì scorso Matteo Renzi, Carlo Calenda, Maurizio Lupi, tre segretari di partito t. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Incroci pericolosi a Milano: Renzi e Calenda, Lupi e Majorino

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incroci pericolosi a Milano: Renzi e Calenda, Lupi e Majorino

Da ilfoglio.it: Il segretario di Italia Viva attacca la premier Meloni, Azione prende tempo, il leader di Noi moderati si scalda e il Pd si smarca: il centro e il centrosinistra iniziano a muovere le pedine in vista ...

Renzi a Direzione Nord: “Il problema sono i salari, non i licenziamenti. Dazi? Marina Berlusconi imprenditrice di coraggio”

Scrive affaritaliani.it: Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è intervenuto sul tema del lavoro e dei referendum sul Jobs Act a Direzione Nord, tenutosi il 9 maggio all’auditorium di Assolombarda a Milano ...

Renzi a Milano ricorda naufragio nel canale di Sicilia: "Il governo prende in giro gli italiani"

Da rainews.it: Il leader di Italia Viva Renzi è a Milano, all'università Statale, per la tre giorni di eventi che ricorda il naufragio del canale di Sicilia, nell'aprile di dieci anni fa, e il lavoro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Panda Security rivela i malware più pericolosi

Safer Internet Day: Panda Security rivela quali sono i malware più pericolosi e come difendersi. Mai come nel 2021, dopo l’enorme crescita di cyberattacchi legati alla pandemia di Covid-19 registrata lo scorso anno, il tema dell’uso sicuro di Internet per bambini e adulti assume un’importanza fondamentale.