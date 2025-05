Incontro Sinner e Papa Leone perché a Wimbledon ci si veste di bianco?

Roma regala sempre grandi emozioni. Lo sa bene Jannik Sinner che in occasione degli Internazionali di Tennis ha avuto il piacere e l’onore di conoscere dal vivo il nuovo pontefice. L’incontro tra il tennista e Papa Leone XIV è stato speciale e suggestivo oltre ad essere molto divertente dal momento che tra loro si è creata subito una certa intesa. Incontro Sinner e Papa Leone XIV, l’ironia sul vestito bianco. Papa Leone XIV oltre ad essere un tifoso della Roma è anche un appassionato di tennis e a tal proposito ha ironizzato sul fatto che col suo abito probabilmente lo lascerebbero giocare al prestigioso torneo di Wimbledon. In quel contesto, infatti, vi è un dress code da seguire. Gli atleti possono vestirsi solo di bianco e la regola vale anche per i capi intimi. Wimbledon, perché il bianco è la regola. 🔗Leggi su Funweek.it