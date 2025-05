Incontro Russia-Ucraina in Turchia rinviato | Zelensky ed Erdogan ad Ankara

L'atteso incontro tra Russia e Ucraina, previsto in Turchia, è stato rinviato. Una fonte del ministero degli Esteri turco ha confermato che non ci sono piani definiti per un colloquio imminente tra Zelensky ed Erdogan ad Ankara, nonostante le dichiarazioni contraddittorie da parte di Mosca riguardo alla situazione.

Una fonte del ministero degli Esteri turco ha dichiarato alla Cnn che "non è ancora previsto alcun incontro" tra la Russia e l' Ucraina dopo che Mosca ha detto che l'incontro era previsto per questa mattina e poi che è stato rinviato a questo pomeriggio. La fonte ha fornito le seguenti informazioni su chi si trova in Turchia: la delegazione russa è a Istanbul; anche alcuni funzionari statunitensi si trovano a Istanbul. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è invece ad Ankara e incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan mentre ad Antalya è in corso la riunione dei ministri degli esteri della Nato. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incontro Russia-Ucraina in Turchia rinviato: Zelensky ed Erdogan ad Ankara

