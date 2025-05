Incidenti si scontrano 4 auto della polizia in A1 | diversi feriti

Un grave incidente ha coinvolto quattro auto della polizia sulla A1, al confine tra Fidenza e Fiorenzuola, mentre scortavano i tifosi del Milan di ritorno dalla finale di Coppa Italia. Diverse persone sono rimaste ferite e si segnalano code lungo entrambe le direzioni, con una decina di chilometri di traffico bloccato.

Quattro auto della polizia, di scorta ai tifosi del Milan di rientro dalla finale di Coppa Italia, sono state coinvolte in un incidente in A1 al confine tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), vicino lo svincolo dell'A15. Diversi i feriti e code in entrambe le direzioni: una decina di chilometri verso Milano e anche rallentamenti verso Bologna per curiosi. Ci sarebbe un ferito più grave, portato via in elisoccorso, uno in condizioni di media gravità e altri feriti più lievi in attesa delle ambulanze. Probabilmente due auto si sono urtate lateralmente e sono poi iniziati i tamponamenti a catena. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incidenti, si scontrano 4 auto della polizia in A1: diversi feriti

