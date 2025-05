Incidenti a catena sull' A1 in uno coinvolte 4 auto della polizia di scorta ai tifosi del Milan | morta una donna diversi feriti anche gravi

Incidente tragico sull'A1, dove quattro auto della polizia di scorta ai tifosi del Milan, rientranti dalla finale di Coppa Italia, sono state coinvolte in una serie di collisioni. Una donna ha perso la vita e diversi altri sono rimasti feriti, alcuni in condizioni gravi. La tragedia si è verificata al confine tra Fidenza e Parma.

