Incidente tra moto e camion a Milano | morta motociclista di 37 anni

Un tragico incidente stradale ha scosso Milano nel tardo pomeriggio di oggi, 15 maggio 2025. In via Arcivescovo Calabiana, una motociclista di 37 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro con un camion. Le cause dell'accaduto sono attualmente oggetto di indagine. L'allerta è stata lanciata intorno alle 19.30.

Milano, 15 maggio 2025 –  Incidente stradale tragico a Milan o, nel tardo pomeriggio di oggi in via Arcivescovo Calabiana, in zona Corso Lodi. L’allarme è scattato intorno alle 19.30 di giovedì 15 maggio. Per cause ancora in corso di accertamento una moto guidata da una donna di 37 anni si è scontrata con un autocarro. Ad avere la peggio la giovane alla guida della due ruote: è stata soccorsa in condizioni disperate e portata in ospedale in codice rosso all’Humanitas di Rozzano ma purtroppo non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto: è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Stando a quanto emerso l’autocarro stava percorrendo viale Ortles in direzione Bonomelli, mentre la moto stava percorrendo via Cassano d’Adda. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente tra moto e camion a Milano: morta motociclista di 37 anni

