Incidente tra 4 auto della polizia sull' A1 a Fidenza diversi feriti e lunghe code

Un incidente tra quattro auto della polizia sulla A1, nei pressi di Fidenza, ha provocato diversi feriti e lunghe code. Le forze dell'ordine erano in servizio quando l'impatto si è verificato. Uno degli agenti coinvolti sembra versare in gravi condizioni, sollevando preoccupazioni e mobilitando i soccorsi nella zona.

Si scontrano 4 auto della polizia in A1, diversi feriti

Da ansa.it: Quattro auto della polizia, di scorta ai tifosi del Milan di rientro dalla finale di Coppa Italia, sono state coinvolte in un incidente in A1 al confine tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), ...

Incidente in A1, si scontrano 4 auto della polizia: scortavano i tifosi del Milan di ritorno da Roma

quotidiano.net scrive: Tamponamento a catena tra Fidenza e Fiorenzuola. Code in entrambe le direzioni. Altro scontro nella corsia opposta: una donna morta e 3 feriti ...

Scontro tra 4 auto della polizia in A1, diversi agenti feriti: erano di scorta ai tifosi del Milan

Riporta fanpage.it: Il bilancio del terribile incidente stradale parla al momento di almeno nove poliziotti feriti: uno sarebbe in condizioni critiche ed è stato richiesto ...

