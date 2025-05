Incidente sull' A1 | coinvolte quattro auto della polizia che scortavano i tifosi del Milan feriti e caos in autostrada

Quattro auto della polizia, di scorta ai tifosi del Milan di rientro dalla finale di Coppa Italia, sono state coinvolte in un incidente in A1 al confine tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), vicino lo svincolo dell’A15. Diversi i feriti e code in entrambe le direzioni: una decina di chilometri verso Milano e anche rallentamenti verso Bologna per curiosi. Ci sarebbe un ferito più grave. 🔗Leggi su Feedpress.me

