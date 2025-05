Incidente sulla statale 16 | code e traffico rallentato tra Giovinazzo e Santo Spirito

Mattinata di disagi sulla statale 16 a causa di un incidente avvenuto tra Giovinazzo sud e Santo Spirito, in direzione Bari. La situazione del traffico è critica, con code e rallentamenti significativi. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull'accaduto. Si raccomanda massima cautela per chi è in viaggio nella zona.

Un incidente sta provocando disagi al traffico sulla statale 16, nella mattinata di oggi 15 maggio. Il sinistro, del quale al momento non si conoscono dettagli, si è verificato tra Giovinazzo sud e Santo Spirito, in direzione Bari. Nel tratto interessato si registrano forti rallentamenti. La. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Incidente sulla statale 16: code e traffico rallentato tra Giovinazzo e Santo Spirito

