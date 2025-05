Incidente nel Vallo di Diano | grave un motociclista

Un grave incidente stradale ha scosso il Vallo di Diano questa mattina. Un motociclista è rimasto seriamente ferito dopo uno scontro con un’automobile nella frazione di Trinità a Sala Consilina. Le cause del sinistro sono attualmente in fase di accertamento e il motociclista è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Ancora un incidente nel Vallo di Diano. Questa mattina un motociclista è rimasto gravemente ferito a seguito di un sinistro avvenuto intorno alle 11 nella frazione di Trinità a Sala Consilina. La corsa in ospedale Per cause in corso di accertamento si è scontrato con un'automobile.

