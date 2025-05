Gravissimo incidente sulla strada provinciale 9, all'ingresso di Granozzo. Per cause ancora da chiarire un'auto e una moto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio. Il motociclista, un uomo di circa 35 anni di cui ancora non è nota l'identitĂ , ha perso la vita. Sul posto è. 🔗Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Incidente mortale a Granozzo, schianto tra auto e moto: morto un uomo