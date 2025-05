Incidente Cesano Maderno ragazza 14enne travolta da treno voleva attraversare binari chiusi dalle sbarre con le cuffiette alle orecchie

Un tragico incidente ha colpito Cesano Maderno, dove una ragazza di 14 anni, S.B., ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno regionale. Ignara del pericolo, stava attraversando i binari chiusi dalle sbarre con le cuffiette alle orecchie, ascoltando musica. La tragedia è avvenuta mentre il convoglio proveniva da Palazzolo Milanese diretto a Milano.

La ragazza è stata travolta dal treno regionale proveniente da Palazzolo Milanese e diretto a Milano. Dalle telecamere di videosorveglianza stava ascoltando la musica con le cuffiette

