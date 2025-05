Ci sono 25 indagati per l’incidente alla funivia del Faito del 17 aprile scorso, che ha causato la morte di quattro persone. Le indagini sono affidate alla procura di Torre Annunziata. Altre 21 persone si aggiungono, da oggi, alle quattro già indagate per il crollo. Nell’elenco anche il nome di Umberto De Gregorio, presidente di Eav, l’Ente Autonomo Volturno gestore dell’impianto, che sui social commenta: “Ho letto dai giornali che sto per ricevere un avviso di garanzia in merito alla tragedia del Faito. Gli indagati, leggo dai giornali, passerebbero da 4 a 25. Confermo la mia assoluta fiducia nella giustizia, sono sereno, e confermo la massima collaborazione agli organi inquirenti. Sono al mio posto di lavoro, come sempre”. L'articolo Incidente alla funivia del Faito, 25 indagati. C’è anche il presidente Eav: Fiducia nella giustizia proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it