Incidente a Torino Pozzo Strada | malore al volante auto tampona le due che la precedono

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Torino, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Monte Cucco. Un anziano alla guida di una Citroën C3 ha accusato un malore, provocando una serie di tamponamenti coinvolgendo due veicoli precedenti. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente per gestire la situazione.

Un incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 15 maggio 2025, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Monte Cucco a Torino. Tutto è stato provocato verosimilmente dal malore che a colpito, mentre era al volante, un anziano alla guida di un'auto Citroën C3 che percorreva.

