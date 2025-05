Incidente a Rho investito in monopattino da un camion | morto un uomo

Un tragico incidente ha scosso Rho, Milano, giovedì 15 maggio, quando un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion mentre era in monopattino. La vittima è stata sbalzata sull'asfalto, portando a conseguenze fatali in via Risorgimento.

Un uomo è morto nel pomeriggio di giovedì 15 maggio in seguito a un incidente stradale avvenuto a Rho (Milano). La vittima, 50 anni, era a bordo di un monopattino quando è caduta a terra, sbalzata sull'asfalto in seguito allo scontro con un camion. L'impatto si è verificato in via Risorgimento. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente a Rho, investito in monopattino da un camion: morto un uomo

