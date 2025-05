Incidente a Oggiono | investito in scooter da un furgone gravissimo 57enne

Oggiono (Lecco), 15 maggio 2025 - Grave incidente nella primissima mattinata di oggi, giovedì 15 maggio, a Oggiono. Ad avere la peggio è stato un uomo di 57 anni che viaggiava in sella al suo scooter. Si è scontrato con un furgone. È stato trasferito e ricoverato d'urgenza in ospedale a Monza. È in prognosi riservata. L'incidente è successo intorno alle 7.30. La dinamica dello scontro è ancora da accertare, ma il 57ennne è stato investito dal conducente di un Ford Transit cassonato da lavoro, probabilmente in manovra di svolta. Lo scooterista è stato s balzato a terra e non si è più rialzato. Imponenti i soccorsi: i sanitari dell'eliambulanza di Como e dell'automedica di Areu, i volontari della Croce verde di Bosisio Parini, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale. Il 57enne versava in stato di incoscienza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

