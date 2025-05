Incidente a Casaletto Lodigiano sulla provinciale 17 | grave un 14enne

Casaletto Lodigiano (Lodi), 15 maggio 2025 - Rovinoso incidente sulla provinciale, grave un minorenne. Lo scontro tra il giovane e una vettura è avvenuto, per cause e responsabilitĂ al vaglio dei carabinieri, nella serata del 15 maggio 2025, lungo la strada provinciale 17, tra le due rotatorie di Casaletto Lodigiano, all’altezza di Mairano (è la tratta che porta a Sant’Angelo Lodigiano). Al volante della vettura c’era un uomo di 59 anni. Ai militari ora va il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e la posizione del ragazzino investito e della vettura. L’impatto è stato violento e il soccorso sanitario, immediatamente allertato, ha mandato sul posto sia l’automedica che un’ambulanza della Croce azzurra di Villanterio. Purtroppo, però, la situazione è subito parsa molto grave e per soccorrere piĂą rapidamente il ragazzino, quindi, è stato attivato anche l’elisoccorso di Como. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

