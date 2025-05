Incendio nel magazzino del negozio in via San Michele degli Scalzi

Oggi pomeriggio, alle ore 15, un incendio è scoppiato nel magazzino di un negozio in via San Michele degli Scalzi a Pisa. I Vigili del Fuoco di Pisa sono prontamente intervenuti per domare le fiamme che hanno coinvolto merce e materiali. Alle 16, le operazioni erano ancora in corso per contenere il rogo e prevenire ulteriori danni.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 15 di oggi, 15 maggio, in via San Michele degli Scalzi a Pisa per un incendio. In un magazzino di un negozio le fiamme hanno interessato merce e altri materiali. Alle 16 l'intervento era ancora in corso per contenere l'incendio, per. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Incendio nel magazzino del negozio in via San Michele degli Scalzi

