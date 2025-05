Erano da poco passate le 3 del mattino quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato all’interno di un appartamento. Le fiamme si erano rapidamente propagate, destando l’allarme tra i residenti della zona. Ma ciò che doveva essere una normale operazione antincendio si è trasformato in qualcosa di molto più complesso. Leggi anche: Incidente in tangenziale, traffico bloccato e coda di oltre 5 km Leggi anche: Caso Resinovich, scoperta choc sul tecnico della vertebra rotta: cosa faceva in obitorio Incendio diventa un giallo: cosa hanno trovato i vigili del fuoco. Un intervento per un incendio in piena notte si è trasformato in una scena da giallo per i vigili del fuoco di Novara. Durante le operazioni di spegnimento in un appartamento situato nel quartiere Porta Mortara, nella zona est di Novara è stato trovato un giovane ferito da arma da taglio. 🔗Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco spengono le fiamme e fanno l’agghiacciante scoperta