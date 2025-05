Incendio e colonna di fumo da un palazzo in via Neera | stabile evacuato

Giovedì pomeriggio, un incendio ha colpito un palazzo in via Neera, nel quartiere Stadera di Milano, generando una alta colonna di fumo visibile da lontano. Il stabile è stato prontamente evacuato e cinque mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che, secondo le prime informazioni, sarebbero originate da...

Incendio e alta colonna di fumo giovedì pomeriggio nel quartiere Stadera, a Milano. In via Neera, all'altezza del civico 10, un incendio ha fatto accorrere cinque mezzi dei vigili del fuoco partiti dal comando provinciale di Milano. Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stata.

