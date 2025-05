Imola, 15 maggio 2025 – Il fumo si staglia nero sul capannone tirato a lucido. Lo sbuffo scuro si vede da distanza di chilometri dalla via Selice, mentre i social si domandano a gran voce cosa stia succedendo. Rogo, o meglio, principio d’incendio,oggi, poco dopo l’ora di pranzo a due passi dall’autostrada. E’ accaduto poco distante del fast food McDonalds in una struttura ancora in costruzione nel cuore della zona industriale nell’area dell’ex Benati. Sul posto arrivano velocemente i vigili del fuoco, con squadre da Imola, Faenza e Bologna che spengono rapidamente il rogo evitando che si propaghi alle aree vicine. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Imola agli ordini del comandante Domenico Lavigna e un’ambulanza del 118 a scopo precauzionale. Stando alle prime informazioni si sarebbe trattato di un incendio accidentale partito dai pannelli fotovoltaici della struttura in costruzione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Imola: fumo nero dal tetto di un capannone in via Selice