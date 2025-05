Incendi un tavolo tecnico per la zona del Monte Ganzaria | Un passo avanti ma non può bastare

L'istituzione di un tavolo tecnico per la zona del Monte Ganzaria rappresenta un passo avanti nella tutela ambientale. Tuttavia, la creazione di un osservatorio è cruciale per monitorare e prevenire futuri disastri, soprattutto dopo l'incendio che ha devastato 1.000 ettari di bosco nell'estate scorsa. È una risposta necessaria dell'assessora regionale al Territorio.

Un osservatorio e un tavolo tecnico per monitorare e prevenire futuri disastri ambientali, con un’attenzione particolare alla zona del Monte Ganzaria, devastata la scorsa estate da un incendio che ha distrutto 1.000 ettari di bosco. È questa la risposta dell’assessora regionale al Territorio e. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Incendi, un tavolo tecnico per la zona del Monte Ganzaria: "Un passo avanti ma non può bastare"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incendi, un tavolo tecnico per la zona del Monte Ganzaria: "Un passo avanti ma non può bastare"

cataniatoday.it scrive: La deputata Ersilia Saverino (PD): "Serve programmazione e azioni concrete per proteggere il patrimonio naturale siciliano" ...

Gli incendi nelle zone urbane-rurali sono tre volte più pericolosi per la salute rispetto agli incendi nelle aree remote

Come scrive energycue.it: Il riscaldamento globale sta aumentando il numero di incendi in molte aree, inclusi i confini tra zone boschive e urbane (WUI). Le temperature più alte e le siccità favoriscono la diffusione di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 : ballerina e tecnico Rai positivi e in quarantena

Una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al test rapido effettuato nei punti tampone poco distanti dal teatro Ariston.