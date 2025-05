Sono circa 120 metri di percorso sottostrada pedonale e ciclabile – con marciapiede e doppia corsia per i due sensi di marcia delle bici – che finalmente rendono immediato e sicuro l’attraversamento dalla stazione ferroviaria verso i viali delle Mura e il centro storico, e viceversa. I lavori sono iniziati due anni fa, ieri mattina il taglio del nastro con il sindaco Mario Pardini, il presidente del consiglio comunale Enrico Torrini e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani oltre al consigliere regionale Vittorio Fantozzi, gli assessori comunali Paola Granucci, Moreno Bruni, Remo Santini, la dirigente Antonella Giannini e i tecnici comunali, per l’impresa edile SAF il titolare Maurizio Bindi, gli ingegneri Paolo Barsotti, Enrico Favilla, Marco Pieri, l’archeologa Elisabetta Abela. “Si tratta di un’opera strategica per la città che abbiamo portato a conclusione in poco meno di due anni in una zona che soffre da anni per la congestione del traffico veicolare che incrocia l’intenso flusso pedonale della stazione – afferma il sindaco Pardini – in questo modo oltre a riqualificare l’area avremo finalmente una nuova funzionalità, un percorso protetto e sicuro per la mobilità dolce e il traffico potrà essere più fluido. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurato il sottopasso. Dalla stazione si attraversa in sicurezza e in “musica“