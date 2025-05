Inaugura l' Arena Fellini nel Parco dei Gessi

Inaugura l'Arena Fellini, un nuovo spazio dedicato al circo contemporaneo nel Parco dei Gessi. Tre giorni di spettacoli imperdibili, tra cui "Il Tempo di un Tramonto", una creazione unica di giovani artiste under 25 che unisce acro-danza e danza. Un'opportunitĂ per godere dell'arte immersi nella bellezza naturale di Settefonti.

