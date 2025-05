In Ucraina vigne sotto le bombe e vignaioli in fuga ma l’import di vino italiano aumenta

In Ucraina, le vigne si trovano sotto il drammatico attacco delle bombe, mentre i vignaioli lottano per sopravvivere e fuggire dalla guerra. Nonostante le difficoltà, l'import di vino italiano cresce, rivelando uno strano contrappunto tra crisi e mercato. I produttori ucraini, però, non si arrendono e continuano a combattere per le loro terre e per la loro passione.

I produttori di vino ucraini denunciano le sofferenze e i bombardamenti continui anche delle vigne. Ma non si arrendono

