Pierluigi Talamona, 77 anni, ha dedicato la sua vita alla passione per il ciclismo, pedalando fino all'ultimo respiro. Tragicamente, il 13 maggio, il suo viaggio è stato interrotto da un incidente fatale sulla Provinciale 1, mentre si allenava. La sua storia rappresenta non solo l'amore per la bicicletta, ma anche il dolore di una comunità in lutto.

Ha pedalato fino all’ultimo istante della sua vita, spezzata tragicamente nel pomeriggio di martedì 13 maggio, Pierluigi Talamona, 77 anni, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta sulla Provinciale 1 tra Cocquio Trevisago e Gavirate. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo ciclistico provinciale e ad Inarzo, il paese dove viveva con la famiglia. Talamona, appassionato ciclista, era molto conosciuto, un personaggio, un esempio per la sua forza di volontà e per le sue imprese in sella. Nel 2016, a 68 anni, aveva partecipato alla Transcontinental Race, una delle competizioni più dure al mondo, percorrendo 4000 chilometri dal Belgio alla Turchia, sfidando montagne e condizioni meteorologiche avverse, un’avventura da raccontare. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In sella fino all’ultimo. Lutto per il ciclista ucciso

