In procura manca personale | in arrivo i rinforzi volontari dei finanzieri in congedo

La Procura della Repubblica di Monza affronta la carenza di personale con l'arrivo di rinforzi volontari dai finanzieri in congedo. Un nuovo protocollo d'intesa tra la Procura, il Comune e l'Associazione nazionale finanzieri d'Italia prevede il supporto degli uffici, contribuendo a potenziare l'efficienza dei servizi legali nella magistratura locale.

La procura della Repubblica di Monza, il Comune e la sezione monzese dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia, hanno rinnovato, sotto l'egida del Comando provinciale della guardia di finanza di Monza, il protocollo d'intesa per lo svolgimento di servizi ausiliari a favore degli uffici.

