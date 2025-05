In prima fascia nelle GPS si entra solo con titolo di abilitazione non laurea e 24 CFU | il principio di diritto della Cassazione

In merito all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), la Corte di Cassazione ribadisce che l'accesso alla prima fascia è riservato esclusivamente a chi possiede un titolo di abilitazione all'insegnamento, escludendo la sola laurea e i 24 CFU. Questo principio di diritto afferma la netta distinzione tra titolo di studio e abilitazione.

La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sulla questione della differenza tra titolo di studio ed abilitazione per quanto concerne l'inserimento nelle GPS confermando i suoi precedenti ribaditi con il provvedimento ora in commento.

