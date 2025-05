Domenica prossima si terrà il primo turno delle elezioni presidenziali in Polonia. Si sfidano il candidato della coalizione di governo guidata dal partito Coalizione Civica, il sindaco di Varsavia Rafa? Trzaskowski, che ci prova per la terza volta, e Karol Nawrocki, esponente del PiS, la forza ultraconservatrice che ha governato la Polonia tra il 2015 e il 2023. I sondaggi più affidabili danno Trzaskowski cinque punti avanti, ma in terza posizione viene dato S?awomir Jerzy Mentzen, candidato dell’ultradestra di Konfederacja, che sosterrebbe probabilmente Nawrocki nel caso di un secondo turno, lo scenario più probabile. La contesa è aperta. Sono elezioni importanti non solo per i cittadini polacchi, ma per l’intera Unione europea. Il governo guidato dall’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si è trovato nella situazione inedita di poter ripristinare stato di diritto e garanzie democratiche dopo otto anni di deriva illiberale. 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In Polonia la stampa non è ancora libera dai condizionamenti della politica