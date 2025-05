In Polonia il diritto all’aborto è ancora lontano

In Polonia, il dibattito sull'aborto è più acceso che mai, con leggi tra le più restrittive d'Europa. In vista delle prossime elezioni presidenziali, le speranze di chi sostiene e di chi si oppone all'interruzione di gravidanza si fronteggiano in un clima di crescente tensione sociale. Scopri di più nel nostro video. Leggi...

In vista delle prossime elezioni presidenziali, cosa spera chi si oppone e chi sostiene l’interruzione di gravidanza in uno dei paesi europei con la legge più restrittiva al riguardo. Il video. Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Polonia il diritto all’aborto è ancora lontano

