In piazza per l’ex caserma Ferrucci | Fateci una mensa o una palestra

In piazza per l'ex caserma Ferrucci, gli studenti del collettivo K1 lanciano un appello: "Fateci una mensa o una palestra!". Invitiamo la comunità di San Frediano e Oltrarno a unirsi a noi. La mobilitazione è iniziata con un volantinaggio in vista dell'assemblea del 18 maggio, alle 17 in piazza Santo Spirito, per discutere delle esigenze del quartiere.

"Invitiamo chi vive e attraversa il quartiere a unirsi a noi". È cominciata così, con un volantinaggio per le strade di San Frediano e dell'Oltrarno, la chiamata pubblica degli studenti del collettivo K1 in vista dell'assemblea del 18 maggio, alle 17 in piazza Santo Spirito. L'obiettivo è spiegare e condividere la proposta per il riuso dell'ex caserma Ferrucci, al centro da mesi di una mobilitazione che coinvolge studenti, docenti, cittadini e realtà del territorio. Il progetto, che verrà discusso pubblicamente, immagina la Ferrucci (che negli ultimi mesi ha visto diverse proposte di rigenerazione, tra cui la realizzazione di una residenza per anziani di lusso) come un polo multifunzionale a uso scolastico e collettivo: una biblioteca pubblica, una mensa, un auditorium per le assemblee d'istituto – "che oggi non sono affatto scontate a Firenze" – e magari anche una palestra aperta alle scuole e al quartiere.

"Invitiamo chi vive e attraversa il quartiere a unirsi a noi". È cominciata così, con un volantinaggio per le strade di San Frediano e dell'Oltrarno, la chiamata pubblica degli studenti del collettivo ...

Ex Caserma Ferrucci: bocciato odg per palestra e auditorium

Sulla caserma Ferrucci ci vengono chieste cose ... perché anche a noi sta a cuore il destino dell'ex caserma Ferrucci in piazza Santo Spirito ma non è possibile, al momento, promettere quel ...

Ex Caserma Ferrucci: bocciato l'ordine del giorno per palestra e auditorium

600 le firme per avere una palestra e un auditorium a disposizione delle scuole secondarie di secondo grado del centro storico. "Permetterebbe di risparmiare sulle trasferte e recuperare tempo della ...

