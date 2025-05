In Italia per Remigration Summit espulso politico danese che bruciò il Corano

In occasione del Remigration Summit in Italia, Rasmus Paludan, politico danese noto per aver bruciato il Corano, è stato espulso dal paese. L'autorità italiana ha giustificato la sua espulsione con motivi di ordine pubblico, sottolineando la necessità di mantenere un clima di rispetto e coesione sociale.

E' stato espulso dall'Italia per motivi di ordine pubblico Rasmus Paludan, il 43enne politico danese noto per aver bruciato il Corano 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - In Italia per Remigration Summit, espulso politico danese che bruciò il Corano

Su questo argomento da altre fonti

In Italia per Remigration Summit, espulso l'estremista Paludan

Si legge su msn.com: E' stato espulso dall'Italia per motivi di ordine pubblico Rasmus Paludan, il 43enne politico danese estremista di destra noto per aver bruciato il Corano, arrivato questa mattina a Malpensa per parte ...

Rasmus Paludan, estremista danese di destra, bloccato a Malpensa ed espulso dall’Italia: “Voleva andare al Remigration Summit”

Lo riporta msn.com: Il suo nome era segnalato tra quelli dei passeggeri di un volo atterrato nell'hub milanese ed è stato raggiunto dagli agenti della Polaria non appena sbarcato. Per anni ha manifestato bruciando il Cor ...

Espulso dall’italia rasmus paludan, leader di destra estrema, prima del remigration summit a varese

Scrive gaeta.it: Il politico danese Rasmus Paludan, noto per le sue azioni contro l’Islam, è stato espulso dall’Italia all’aeroporto di Milano Malpensa per motivi di ordine pubblico prima del Remigration Summit a Vare ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Politico Poetico vince il Premio Rete Critica

Politico Poetico, progetto de Il Teatro dell’Argine, ha vinto il Premio Rete Critica « Per la capacità di creare una rete organizzativa e percorsi complessi e ad ampio raggio, in comunicazione e collaborazione con le istituzioni pubbliche, che fa del teatro (e delle sue possibili trasformazioni digitali) uno strumento politico e sociale in grado di intervenire nel tessuto cittadino; con uno specifico evidente in uno dei più fragili momenti della vita, l’adolescenza ».