In Italia arrivano gli innovativi Nuance Audio Glasses, occhiali smart di EssilorLuxottica che combinano correzione visiva e supporto acustico. Questo dispositivo medico rappresenta una risposta efficace alle sfide legate alla perdita uditiva lieve e moderata, inserendosi in un mercato in fermento di prodotti ibridi che uniscono tecnologia e salute.

EssilorLuxottica lancia anche in Italia un innovativo dispositivo medico che unisce correzione visiva e supporto per chi soffre di perdita uditiva da lieve a moderata. Una risposta alle sfide sanitarie e che si inserisce in un mercato in fermento di prodotti ibridi tra occhiali. 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - In Italia Nuance Audio Glasses, gli occhiali smart col supporto acustico integrato

Scrive msn.com: Occhiali che migliorano sia la vista che l’udito che promettono di superare le tradizionali barriere legate al comfort, all’estetica e al pregiudizio sociale legato all’uso degli apparecchi acustici.

Riporta repubblica.it: EssilorLuxottica apre una nuova frontiera degli indossabili con il lancio anche in Italia dei Nuance Audio Glasses, già approvati anche dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti e da ...

Segnala corriere.it: I dispositivi integrano microfoni direzionali che captano i suoni e altoparlanti a conduzione aerea che trasmettono l’audio direttamente all’orecchio. Già in vendita in Italia, Usa e Francia da marzo, ...

