OFFANENGO (Cremona) A volte ci ricascano. E’ il caso di un uomo di 55 anni, residente nella bassa bergamasca, sorpreso, martedì notte, ad Offanengo alla guida di un’auto, ma senza la patente. I carabinieri di Romanengo lo hanno fermato per un controllo scoprendo che il permesso di condurre una vettura gli era stato revocato quattro anni prima. Inoltre da un controllo della banca dati è emerso che nel febbraio dello scorso anno il 55enne era stato colto alla guida di un’auto in provincia di Milano e multato. Ora, fermato per la seconda volta nel giro di due anni, sono scattati la denuncia penale e il sequestro del mezzo. P.G.R. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

In giro senza patente di guida. Tre volte in quattro anni. Il vizio gli costa una denuncia