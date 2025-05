Sindaco Andrea Biancani, nel suo breve saluto iniziale martedì sera allo Sperimentale ha sollecitato gli esponenti della Regione a ‘fare presto’, ma poi per tutta la sera, dal palco non si è fatto che ripetere che “la Regione è pronta” ma che la pratica per l’autorizzazione all’avvio delle demolizioni ce l’ha lei. C’è qualche problema? "Assolutamente no, la pratica è stata presentata in Comune qualche giorno fa, e ovviamente serve il tempo per istruirla". Si è sentito parlare di ostruzionismo. Malignità? "Se pensano che stiamo facendo ‘galleggiare’ la pratica in Comune si sbagliano di grosso. La stiamo semplicemente gestendo. E’ una pratica che prevede l’abbattimento di 150 alberature, di cui 55 protette. Ovviamente sono richieste legittime, dettate da un superiore interesse pubblico. Tra l’altro verranno ripristinate 110 piante. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In Comune la pratica per gli abbattimenti: "Niente ostruzionismo"