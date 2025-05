In California il mistero degli uccelli che esplodono in volo

A Richmond, in California, un inquietante fenomeno ha catturato l'attenzione: più di cinquanta uccelli sono esplosi in volo, cadendo misteriosamente al suolo. Roma, 15 maggio 2025 – Questa strana e inquietante vicenda ha lasciato la comunità locale in uno stato di allerta, alimentando timori e speculazioni su cosa possa aver scatenato un tale orrore nel cielo.

Roma, 15 maggio 2025 – Un mistero quasi dai tratti horror sta agitando Richmond, una cittadina della California situata una quindicina di chilometri a nord di Oakland, diventata teatro di un inquietante fenomeno: più di cinquanta uccelli sono precipitati al suolo, spesso direttamente ai piedi di qualche abitante, dopo essere esplosi in aria. Sotto accusa i cavi elettrici, ma.. L’incredibile fenomeno pare concentrarsi in uno specifico quartiere della cittadina e alcuni testimoni hanno riferito di aver visto gli sfornutati volatili posarsi sui cavi di una determinata compagnia elettrica prima di rispiccare il volo ed esplodere appunto in aria dopo pochi istanti. Le prime indagini delle autorità, sollecitate dagli esterrefatti e preoccupati cittadini, non sono comunque riuscite a stabilire un collegamento diretto tra i due eventi, mentre la compagnia di fornitura elettrica ha dichiarato in una nota ufficiale di aver fatto controllare i suoi impianti e di escludere la presenza di qualsiasi danno o malfunzionamento. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In California il mistero degli uccelli che esplodono in volo

